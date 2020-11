TFM : Ya Awa et Abba No Stress se frottent en pleine émission, l'humoriste-animateur de Rfm boude

Que s’est-il passé à l’émission «Kakatar» sur la Tfm ? Selon nos radars et antennes, ça a chauffé lors de l’enregistrement entre les deux vedettes de l’émission. Selon nos drones en effet, la présentatrice Ya Awa et l’animateur Abba No Stress se sont un peu frottés en pleine émission. Certaines mauvaises langues indiquent même que l’actuel plus grand animateur de la bande Fm et humoriste de talent n’a pas fini l’émission. Il a quitté avant la fin. Chose curieuse parce que Abba No Stress et Ya Awa sont de grands amis. Des complices même. Ce, depuis la Sen Tv, en passant par la 2s Tv jusqu’à la Tfm. Osons croire que c’est juste «cheytané» qui a survolé les lieux pendant l’émission et que les choses vont s’arranger vite fait bien fait.