THIES - Le geste héroïque du maire Talla Diagne lui vaut une amende de 200 000F Thiès : le Tribunal de Grande Instance de Thiès a reconnu coupable Talla Diagne, maire de la commune de Thiénaba, pour le délit de destruction de bien public et à payer une amende de 200.000 FCfa.

Le prévenu avait néanmoins reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s'était dit disposé à honorer toute amende qui lui serait infligée.



Ce dernier, on se le rappelle, avait tenté de soulager le 23 aout dernier, les populations piégées par l’inondation des seules voies de passage sous les ponts. « Je savais que cet acte était illégal, mais je cherchais une solution ! », avait déclaré philosophiquement le maire Talla Diagne, à la barre.

