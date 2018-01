THIES - Saccage de la ‘’foire de Talla Sylla’’: 8 commerçants déférés

Après leur première nuit passée en garde-à-vue au Commissariat central de Thiès, les huit commerçants arrêtés ce mercredi 24 janvier 2018, ont été déférés au parquet. Ils ont été interpellés suite au saccage des installations d’une foire organisée à la Promenade des thièssois, sur autorisation du maire de la ville.



Selon les autorités policières qui justifient leur déferrement, « les commerçants n’avaient pas une autorisation pour organiser une marche dans les rues de Thiès ». Pis, ajoutent-elles, « c’est marche au cours de laquelle des biens appartenant à autrui, ont été détruits ». Et malgré « les sollicitations et autres interventions venant de partout, nous les avons déférés parce que cela peut provoquer d’autres manifestations. Nous sommes chargés de l’application de la loi et rien d’autre ».



En effet, ces commerçants avaient installé la violence dans la ville. C’était lors d’une manifestation pour s’insurger contre l’organisation récurrente de foires à la Promenade des thièssois, sur autorisation du maire Talla Sylla. Devant leur furie aveugle, la police s’était interposée en interpellant huit d’entre eux.











Le Quotidien