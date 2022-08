TICAD 8 à Tunis : Le discours de Macky Sall, le Président en exercice de l’Union africaine, à la cérémonie de clôture Les rideaux sont tombés sur l’édition 8 de la conférence internationale TICAD, symbole de la coopération entre le Japon et le continent africain, tenue en Tunisie. Voici le discours de SEM Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l’Union africaine, à la cérémonie de clôture.

Excellence, Monsieur Kais Saied, Président de la République de Tunisie,

Excellence, Monsieur Kishida Fumio, Premier Ministre du Japon,

Excellences, chers collègues,

Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Au terme de nos travaux, je tiens à réitérer notre gratitude au Président Kais SAIED, ainsi qu’au gouvernement et au peuple tunisiens, pour leur accueil chaleureux et la bonne organisation de notre Conférence.



Je remercie également le Premier Ministre Kishida FUMIO, pour l’engagement renouvelé du Japon aux côtés de notre continent, en 29 ans de TICAD, avec la collaboration active des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l’Union Africaine et du PNUD.



Les trois piliers qui ont été au cœur de nos échanges, à savoir la paix et la stabilité, une société résiliente et durable, et la transformation de l’Afrique pour une croissance vigoureuse, résument nos priorités dans la Déclaration de Tunis et le Plan d’Action de Yokohama mis à jour.



Ces priorités portent sur la paix et la sécurité, la transition énergétique juste et équitable, la santé, l’éducation et la formation, l’innovation digitale, l’entreprenariat des jeunes et des femmes, la production agricole et l’industrialisation.



La profonde crise économique que nous vivons rappelle également l’urgence de notre plaidoyer auprès des pays et institutions partenaires pour la réallocation partielle des DTS et la mise en œuvre effective de l’Initiative du G20 de suspension du service de la dette, afin d’accompagner nos efforts de résilience et de relance économique.



Nous réaliserons nos engagements communs en passant immédiatement à l’action, avec la mobilisation de moyens appropriés, un suivi adéquat et la pleine participation de nos secteurs privés.



Je réitère à ce sujet notre souhait pour la mise en place d’un Fonds d’appui à l’investissement et au financement des start-up en Afrique.



Vive la TICAD ! Vive le partenariat Japon-Afrique !



Je vous remercie.



