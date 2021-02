Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici TNT/ Transition Sidy Diagne (Excaf) et Amadou Diop (TDS): Une alliance de jeunes leaders, porteurs d’espoir Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 20:29 | | 0 commentaire(s)| Le basculement de l’analogie vers le a numérique va bientôt devenir une réalité au Sénégal. Il a été décidé qu’Excaf reste distributeur de bouquet payant exclusif sur la TNT et partenaire technique de l'État. Excaf assure la formation des techniciens de TDS pour la maintenance des infrastructures. Mais, le DG de la Télédiffusion du Sénégal/Sa, Amadou Diop est un des maillons centraux du basculement, tant attendu du Sénégal de l’analogique vers le tout numérique. Expert dans le domaine du numérique avec une expérience de plus de 15 ans, Amadou Diop est porteur d’espoir.

La transition numérique au Sénégal reste une affaire de jeunes leaders aux multiples compétences. Sidy Diagne, DG d’Excaf qui s’est donné corps et âmes pour la réussite de ce projet tant cher à l’Etat du Sénégal. Le fils du défunt Ben Bass Diagne a fait montre d’une détermination et d’une volonté exponentielle pour atteindre des objectifs. En bon manager, Sidy Diagne a réussi des prouesses à la place d’un Etat. Le jeune homme à la tête d’EXCAF mérite, à défaut d’une décoration étatique pour service rendu, des félicitations et encouragements.



Seulement, c’est une volonté du Chef de l’Etat de poursuivre ce projet de transition numérique avec un autre jeune, très perspicace et compétent, Amadou Diop. Mais, Excaf reste le distributeur de bouquet payant exclusif sur la TNT. Etant partenaire technique de l’Etat, Excaf va assurer la formation des techniciens de TDS afin d’assurer la maintenance des infrastructures.



Donc, Sidy Diagne a du mérite. Puisqu’après accomplissement d’un travail remarquable, il a été retenu pour la suite dans l’accompagnement et la continuité du projet TNT. Son expertise et compétence sera d’un apport considérable pour la matérialisation effective de la transition numérique du Sénégal.



Ainsi, le nouveau Directeur général de la Télédiffusion du Sénégal, Amadou Diop, dont sa structure est chargée du multiplexage, du transport et de l’exploitation commerciale de la diffusion des chaînes de télévision au Sénégal est une competence avérée dans ce domaine.



Le Directeur général de la Télédiffusion du Sénégal/Sa depuis plus de deux ans, Amadou Diop, est un des maillons centraux du basculement, tant attendu du Sénégal de l’analogique vers le tout numérique. Installée en 2017, l’homme âgé de 43 avec son parcours professionnel de plus de 15 ans dans ce domaine, reste un espoir pour le pays. A la tête de cette structure, un an après, Amadou Diop expose un bilan satisfaisant des jalons posés, faisant citer le Sénégal un modèle en Afrique.



Amadou Diop, patron de TDS dispose d’une expérience solide pour avoir ses premiers pas à la multinationale américaine CISCO SYSTEMS, premier équipementier mondial dans le domaine de l’informatique et des télécoms. Il était Directeur régional, en charge des marchés entrepris et secteur public sur la zone Afrique de l’ouest et du centre.



Expert dans le domaine du numérique avec une expérience de plus de 15 ans, dans les nouvelles technologies, Amadou a ensuite, rejoint la société multinationale Alcatel Lucent, fournisseur d’infrastructure réseau pour opérateur de télécoms où il occupait la fonction de Directeur en charge des industries stratégiques « initiatives autour des marchés verticaux » en Afrique de l’ouest et du centre.



Fort de ces expériences Amadou Diop lance la société de consulting Horizons Télécoms. Et, en collaboration avec le cabinet international TACTIS, il réalise le Plan national Haut Débit du Sénégal en 2018 pour le compte du Ministère en charge de la communication, des télécoms et de l’économie numérique du Sénégal.



Avec ses bases solides dans ce domaine, à travers ses activités de conseil en transformation, il a eu à effectuer une mission en tant que membre du comité exécutif national de la transition analogique au numérique « CONTAN ».

Crée par le Chef de l’Etat sénégalais, cette structure devait prendre en charge les questions liées à la migration analogique au numérique et la densification du réseau de transport en fibre optique.



Donc, les Sénégalais ont de fortes raisons d’espérer un meilleur avenir et devenir de la transition numérique. La conjonction et la coordination des efforts et compétences de ces deux jeunes sénégalais, donneront certainement, entière satisfaction.









