TOUBA/COUVRE-FEU : Une journaliste et son caméraman tabassés

Jeudi 26 Mars 2020 à 11:54

La journaliste de Touba Tv, Awa Ndiaye, et son caméraman, Ousseynou Mbodj, ont été tabassés par un policier quelques minutes après le déclenchement du couvre-feu, à Touba. Ils ont vainement exhibé leurs autorisations dûment signées par le préfet. Le policier a fait la sourde oreille usant d'une violence inouïe. Awa Ndiaye, grièvement blessée, a même, été admise aux soins de l'hôpital de Ndamatou avant d'être libérée tard dans la nuit, en compagnie de ses confrères de la localité qui étaient venus la réconforter.



