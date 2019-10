TOUBA : Un chauffeur arrêté avec 2 kilos de yamba

Les éléments du Commissariat de Police de Touba-Gouye-Mbind ont arrêté un présumé dealer en possession de deux kilogrammes de cannabis (Yamba).



L’opération s’est déroulée dans la nuit de jeudi 03 à vendredi 04 octobre, dans le quartier de Touba Yonou Darou. Les limiers ont eu l’information selon laquelle le chauffeur Boubacar Bâ alias «Mbaye» se livrait à des activités délictuelles, notamment le trafic de drogue dans son quartier.



Pour faire tomber le dealer, les limiers ont décidé de le filer et de l’alpaguer au bon moment. Dès qu’ils ont été sûrs qu’il détenait la drogue sur lui, les policiers l’ont immédiatement interpellé et fouillé au corps. C’est ainsi qu’ils ont découvert en sa possession un sachet dans lequel étaient dissimulés deux kilogrammes de cannabis. Il a été placé en garde-à-vue avant d’être présenté au procureur de la République près du tribunal de Grande instance de Diourbel, ce lundi, selon L’As.

