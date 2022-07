TOURNEE NATIONALE DE LA GRANDE COALITION WALLU SÉNÉGAL: : ÉTAPES SAINT LOUIS - LOUGA - KEBEMER

Dans le cadre de la quinzième journée de sa tournée nationale, la délégation de la grande coalition wallu Sénégal conduite par Mamadou Lamine Thiam, directeur de campagne et Mamadou Lamine Diallo, le coordonnateur de la coalition a été en caravane à Saint-Louis, Louga et Kébémer.



ETAPE SAINT-LOUIS

(BANNIÈRE YEWWI)



La première étape a été Saint-Louis où l'inter-coalition compétit sous pavillon Yewwi Askan Wi.

Une caravane exceptionnelle a sillonné les rues de Saint-Louis avec les candidats Abba Mbaye ( Yewwi Askan Wi) et Adja Fatou Gaye ( Wallu Sénégal).



Sur le chemin de Pal, lieu du rassemblement, le cortège a eu un accident qui a fait dix (10) blessés.



Après les secours des sapeurs-pompiers, l'évacuation des blessés et le constat de la gendarmerie, le directeur de campagne, Mamadou Lamine Thiam, en collaboration avec les candidats, a arrêté la caravane pour aller assister les blessés. Heureusement, plus de peur que de mal.

La délégation a par la suite pris le chemin de Louga sous bannière (Yewwi Askan Wi).



ETAPE LOUGA

(BANNIÈRE YEWWI )



À Louga, un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la délégation par les candidats investis, en l'occurrence Mansour Sour (Yewwi) et Fatou Sarr Wade ( Wallu Sénégal), et les responsables des deux coalitions Wallu et yewwi. Ils ont sillonné avec une forte mobilisation les rues de Louga. Les populations ont exprimé leur ancrage dans l'inter-coalition.



Les candidats, après les mots de bienvenue à l'endroit de Mamadou Lamine Thiam et sa délégation, ont fait savoir que le département de Louga traverse une situation difficile dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Ils ont aussi soulevé la question de l'emploi, le manque de sécurité, voire le manque de considération des responsables de benno bokk yakar vis-à-vis des Lougatois. Ils ont alors invité les populations à voter massivement pour l'inter-coalition Wallu-yewwi, à sécuriser le vote et à faire face à l'achat de consciences.



C'est ainsi que Mamadou Lamine Thiam a félicité et remercié les candidats et leurs collaborateurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train d'abattre. Il a appelé à un vote massif pour la victoire de l'inter-coalition pour imposer la cohabitation afin d'abroger les lois scélérates, voter des lois sensibles aux aspirations profondes des sénégalais et faire barrage au désir de Macky Sall de briguer un troisième mandat.



Après, le passage chez Fallou Mbodji, la délégation s'est dirigée en caravane vers Kebemer, ville natale du Président Abdoulaye Wade, tête de liste de la coalition et de Monsieur le Maire Mamadou Lamine, le directeur de campagne.



ETAPE KEBEMER

(BANNIÈRE WALLU)



À Kébémer, l'inter-coalition passe sous bannière Wallu Sénégal.



À 1km de l'entrée de la ville, une marée humaine, conduite par les candidats, les responsables et membres de l'équipe municipale de Kébémer, a accueilli chaleureusement et exceptionnellement Mamadou Lamine Thiam et sa délégation, puis les a acheminés au lieu du rassemblement.



Sur place, Mamadou Lamine Diallo, le coordonnateur de Wallu Sénégal a salué la dimension de la mobilisation. Puis,après avoir interpellé Mimi Touré sur la criminalisation de l'homosexualité, il a fustigé la gestion gabegique et nébuleuse des gouvernants tels que Mansour Faye et Aliou Sall. Il a aussi décrié la dilapidation des ressources halieutiques au profit de l'occident. Une occasion pour le leader de Tekki de soulever le dossier Franck Timis, Arcelor Mittal et de réitéré son désir de débattre avec les responsables de Benno. Et, suite à la décision de la Chambre de Commerce Internationale de la cour d'appel de Paris de condamner l'Etat du Sénégal à payer 150 milliards à Bibo Bourgi, Mamadou Lamine Diallo appelle Mimi Touré a rendre compte aux sénégalais. Il a martelé que la traque des biens mal acquis n'était qu'un acharnement sur Karim Wade. Il en appelle ainsi les populations à donner la majorité parlementaire à Wallu-yewwi pour un changement radical.



Prenant la Parole, le candidat Ousmane Thiam, tête de liste départementale a magnifié le passage de la délégation à Kébémer et a salué la mobilisation et l'organisation. Il a donc profité de l'occasion pour les inviter à aller voter massivement pour Wallu Sénégal le jour du scrutin. Il s'est dit satisfait et confiant, assurant qu'ils ont fait le tour des communes du département et que seulement 2 communes n'ont pas encore reçu la délégation départementale.



À la candidate Maimouna Sow (Yewwi) de souligner le manque de financement des femmes, le problème de l'emploi des jeunes et les difficultés que rencontrent les paysans. Elle a par la suite appelé les populations à offrir la majorité à l'inter-coalition Wallu-yewwi.



C'est ainsi que Mamadou Lamine Thiam s'est exprimé pour:

- Saluer la forte mobilisation au nom du Président Abdoulaye Wade et du Candidat et frère Karim Wade ;

- exprimer sa satisfaction pour le travail abattu à son absence par les responsables du département ;

- Magnifier l'engagement et la détermination de la Jeunesse du Sénégal à l'occasion de ces législatives ;



- Rendre hommage aux travailleurs, particulièrement aux chauffeurs, aux membres de la sécurité de la délégation, aux communicateurs, aux journalistes qui continuent de couvrir la tournée et à tous les responsables de la délégation ;



- remercier tous les militants et sympathisants de Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi de tout bord;

- faire un exposé sur la mise en place de l'inter-coalition et les enjeux des législatives ;

- Faire un bon procès aux candidats du département ;



- inviter les populations à se mobiliser, à s'engager et à voter massivement pour Wallu Sénégal;

- Appeler les populations à sécuriser le vote le jour du scrutin.



Le 28 Juillet 2022

La Commission Communication de la GCWS