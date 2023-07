TOUT SUR L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT MACKY SALL CE LUNDI À 20H sur Leral Tv et Leral FM Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a suscité l'attente et l'excitation parmi les citoyens du pays en annonçant qu'il révélerait sa décision quant à sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Cette annonce a été faite samedi à Dakar lors d'une réunion avec les maires et les présidents de conseils départementaux au palais de la République.



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 20:33

Macky Sall a déclaré aux participants : "Quelle que soit la beauté de votre message, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Cependant, cela sera fait. Lundi, Inch’Allah (s'il plaît à Dieu), je le ferai." Cette réponse a suscité une grande curiosité parmi les Sénégalais qui attendent avec impatience de connaître la décision du président.



Le discours à la Nation du président Macky Sall est prévu pour ce lundi à 20h et sera diffusé en direct depuis le Palais de la République. La diffusion sera assurée sur l'ensemble du réseau synchronisé de la Leral TV. De plus, sur Leral FM, le discours du chef de l'État sera traduit simultanément en wolof, la langue nationale du Sénégal.



Cette allocution présidentielle est attendue avec beaucoup d'attention, car elle pourrait influencer le paysage politique du Sénégal pour les années à venir. Les citoyens sont impatients de connaître la décision de Macky Sall et de comprendre les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'avenir du pays.



L'annonce du président sera un moment crucial dans le paysage politique sénégalais, car elle déterminera si Macky Sall se présentera pour un troisième mandat ou s'il passera le flambeau à un autre candidat. Les prochaines heures seront donc remplies de suspense et d'anticipation pour les Sénégalais, qui attendent avec impatience l'allocution du président.



Il ne reste plus qu'à attendre l'heure du discours pour connaître la décision finale du président Macky Sall et pour saisir les implications que cela pourrait avoir sur l'avenir politique du Sénégal.

