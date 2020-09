TRAFIC INTERNATIONAL DE VEHICULES: La Douane du Port de Dakar intercepte 9 véhicules volés en Europe

Dans le cadre des opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue, de véhicules et de produits prohibés, la Subdivision des Douanes de Dakar port a saisi, ce mercredi 19 août 2020, 09 véhicules dissimulés dans 3 conteneurs provenant de ports européens. Cette saisie est le résultat d’enquêtes et d’investigations effectuées à la suite de celle de 12 véhicules réalisée en mi-juillet 2020 toujours au port de Dakar.



Menée par l’Unité mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) sous la supervision du Chef de la Subdivision des Douanes de Dakar Port, l’opération a été conduite sur la base de renseignements, de recoupements et d'analyses de risques. C’est ainsi que trois (03) conteneurs en provenance de ports européens et manifestés comme renfermant des effets personnels sont identifiés et ciblés.



A l'ouverture desdits conteneurs, les neuf (09) véhicules sont découverts. Il s’agit d’1 DS 7 Crossback, de 3 Peugeot 3008, de 2 Peugeot 5008, de 2 Toyota Rav 4 et d’1 Toyota CHR.



Les vérifications faites au niveau d'Interpol ont permis de constater que les véhicules avaient été déclarés volés. Le réseau de faussaires de documents notamment de cartes grises et de faux Certificats de Mise à la Consommation lié à cette affaire est mis hors d’état de nuire.













