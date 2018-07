Tabaski 2018 : Aminata Mbengue Ndiaye en visite au Mali et en Mauritanie

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 12:36

Le Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, effectue depuis le 22 juillet une visite au Mali et en Mauritanie, dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski. Sa visite prend fin le 29 juillet prochain.



Cette mission, selon un communiqué de son ministère parvenu à Igfm, va permettre au ministre de l’Elevage de rencontrer ses homologues maliens et mauritaniens de l’Elevage, des Transports et du Commerce, mais aussi de visiter différents marchés à bétail dans ces deux pays.



L’occasion sera aussi saisie pour présenter aux opérateurs, les différentes mesures prises par le gouvernement du Sénégal afin de faciliter l’approvisionnement du marché national en moutons en provenance de ces pays frontaliers. « Dans cette optique, la délégation du ministre va fournir aux opérateurs toutes les coordonnées utiles », dit-on.

