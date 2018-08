Tabaski 2018 : Lansana Gagny Sakho prie pour « la concorde, l’esprit de dialogue et de concertation » Sur sa page facebook, Lansana Gagny Sakho, le Directeur Général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a prié "pour la concorde, l’esprit de dialogue et de concertation".

La Tabaski marque la célébration de la foi, de l’humilité et de la soumission à Allah, c’est aussi un moment privilégié de partage et de solidarité entre toutes les composantes de l’humanité



Prions ardemment pas seulement ce jour béni mais tous les jours pour l’instauration et la consolidation des valeurs cardinales qui doivent constituer le socle de notre société.



Valeurs de partage et de solidarité qui doivent guider nos pensées vont vers nos malades et tous ceux qui n’ont pas le privilège de célébrer cette journée.



Puissent la concorde, l’esprit de dialogue et de concertation marquer profondément tous les Sénégalais dans un environnement empreint d’amour et de fraternité.



Dewenatti

