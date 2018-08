Tabaski 2018 : Le sac de pommes de terre passe de 7 000 à 12 000 FCFA !

A moins de 24 heures, pour les uns, un peu plus pour les autres, de la Tabaski, le prix de la pomme de terre est monté en flèche à Dakar. En effet, le sac qui coutait jusque-là 7000 francs Cfa est passé à 12 000 francs Cfa. Cette situation est due, selon les commerçants, à la difficulté à en trouver en quantité suffisante.



Et pour ne rien arranger à la situation, la qualité de cette denrée présente sur les marchés de Dakar laisse à désirer, regrettent-ils. A les en croire, seule la pomme de terre locale est actuellement commercialisée du fait de l’arrêté ministériel interdisant son importation.



Les membres de l’Unacois Jappo qui indexent Alioune Sarr, rappellent qu’ils l’avaient prévenu sur l’impossibilité de Sén- India, entreprise basée à Mbane qui détient le monopole de la pomme de terre, d’assurer la fourniture en quantité suffisante pour la fête de la Tabaski.



Du côté des clients, la qualité de la pomme de terre fait débat. D’autant plus que, relèvent-ils, le kilo est maintenant à 700 francs Cfa, en lieu et place des 350 francs en vigueur, il y a de cela seulement quelques jours.











Pressafrik