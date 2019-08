Tabaski 2019 / Kaolack : Un accident fait 4 blessés graves dont 3 personnes d’une même famille.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 02:03

À l’entrée de la commune de Sibassor (département de Kaolack), une collision entre un » clando » et un véhicule » Dacia » a fait 4 blessés graves.



Il s’agit de 3 trois personnes d’une même famille en provenance de Dakar. Les deux garçons en sont sortis avec des fractures au niveau de la tête, des bras et des pieds. Leur maman qui est dans un état critique, a été vite acheminée à l’hôpital régional de Kaolack où elle a été hospitalisée aux urgences.



L’autre blessé est le chauffeur du » clando » qui était seul dans son véhicule au moment de l’accident…

