Tabaski 2019: Ziguinchor affiche un déficit de 17 000 têtes

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|



La région de Ziguinchor risque de revivre le syndrome de 2016 si les autorités ne s’empressent pas de trouver une solution à la situation. En effet, les services déconcentrés disent que Ziguinchor est partie pour accuser un déficit en moutons. Un manque de presque 17 000 têtes si, d’ici la Tabaski, le ministre de l’Elevage ne pousse pas les éleveurs à s’orienter vers la région Sud.

Pour cette année, indique le chef du service régional de l’élevage, Evariste Bassène, le besoin est de 23 mille moutons.

« On est très loin du nombre. On n’a pas encore atteint les 50%. On attend toujours l’arrivée de ces moutons les jours à venir », a-t-il dit, tout en assurant qu’ils sont en train de travailler avec les plus hautes autorités pour pallier cette situation.

Selon lui, il y a de quoi se préoccuper quand on sait que c’est seulement quelques jours qui nous séparent de l’évènement.





