Tabaski 2019: les besoins du marché estimés à 810 251 moutons Samba Ndiobène Ka, le ministre de l’Elevage et des Productions animales a indiqué que les besoins pour la Tabaski 2019, sont estimés à 810 251 moutons, pour le marché local, dont 260 000 pour la région de Dakar.

Le ministre en charge de l’Elevage, qui co-présidait avec le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, une rencontre avec les acteurs du secteur de l’élevage, jeudi à Diamniadio, a également annoncé des mesures en vue de soutenir les éleveurs en direction de la préparation de la fête de l’Aïd El Kébir.



Il a ainsi annoncé « la suppression des droits et taxes et les mesures de facilitation du convoyage des moutons pour la période allant du 27 juin au 25 août 2019; la signature par le gouverneur de la région de Dakar de l’arrêté N°0056/GRD/AD du 25 juin 2019, portant création de 41 points de vente d’animaux sur pied ; l’organisation des Comité régionaux de développements (Crd) par les gouverneurs de régions ».

