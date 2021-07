Tabaski 2021: La ville de Paris transformée en "daaral"

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Une drôle de surprise pour les habitants de Paris, la belle et coquette capitale française et l’une des villes les plus belles du monde. Tenez ! A quelques jours de la fête de la Tabaski (Aïd el Kabir), des bergers algériens ont poussé les limites du désordre et de l’indiscipline jusqu’à déambuler paisiblement, avec leurs moutons, sur les trottoirs de Paris.



Des images à la fois insolites et provocatrices qui ont fini par faire le tour du monde jusqu’à agacer les Parisiens les plus raffinés. En tout cas, note "Le Témoin", personne n’aurait imaginé à l'orée du 20e siècle, des hôtes étrangers de France y semer la pagaille et l’anarchie au point de transformer Paris en… « daaral » (foirail). En attendant que les « tékankés et autres « Baol-Baol » sénégalais installent des « daarals » en pleins Champs-Elysées !

