Tabaski 2021 : Le message de Khalifa Sall aux Sénégalais Sur sa page Facebook, l'ancien Maire de Dakar, Khalifa Sall s'est aussi adressé aux Sénégalais pour leur exprimer ses souhaits et prières. Voici son message.

Chers compatriotes,

A l’occasion de la célébration de l’Aïd al adha, je présente mes vœux les meilleurs à la communauté musulmane du Sénégal et à toute la Umma islamique.



Je convoite d’Allah Le Très-Haut qu’IL accepte nos dévotions et nous couvre de son infinie bonté.



Face à la recrudescence des cas de covid 19, je vous invite à redoubler de vigilance en respectant les mesures barrières afin de stopper la progression du virus.



Dieu préserve le Sénégal !



Dewenaty



