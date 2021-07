Tabaski 2021: Les Disciples de Baye Niasse annulent la prière collective prévue à l'Ecole Seyda Mariama Niasse La coordination régionale de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn qui regroupe les groupements des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, sous l’autorité du Khalife général de la Faydatou Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass et de son représentant à Dakar, Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass, a décidé d’annuler cette année à Dakar, l’organisation de la prière collective de l'Eid El Kabir appelée Tabaski, renseigne le communiqué parvenu à Leral.





" Cette importante décision est prise à cause de la propagation fulgurante de la Covid-19 au Sénégal et particulièrement à Dakar, ces derniers jours.



La coordination de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn prie ALLAH, le TOUT- PUISSANT, pour l’éradication de cette pandémie au Sénégal et dans le monde.



Elle incite également les populations au respect strict des mesures-barrières édictées par les autorités sanitaires ", peut-on dire dans le document signé par le coordinateur de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn de la région de Dakar, Seydina Aliou Abi Talib Lopez.



