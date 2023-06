Tabaski 2023 : Pape Ibrahima Faye, DG du FERA, prie pour un Sénégal de paix et magnifie le dialogue national

A l’occasion de son sermon, l’Imam Serigne Mamadou Simala a rappelé l'importance de la Tabaski, avant de prier pour une paix durable et définitive dans le monde et notamment, dans notre pays le Sénégal. Il a aussi souhaité pour chaque Sénégalais, une réussite totale dans le secteur auquel il s'exerce.



Abondant dans le même sens, le Directeur général du FERA, Pape Ibrahima Faye qui est venu accomplir son devoir de musulman, a profité de l'occasion pour souhaiter aux Sénégalais et plus particulièrement aux saint-louisiens, une bonne fête dans la joie et dans l'allégresse. " Je profite de ce jour solennel dans le monde islamique, priant d'abord pour les morts, souhaiter prompt rétablissement aux personnes malades et surtout, prier pour un Sénégal de paix. Car sans la paix, on ne peut manger ni boire dans la quiétude ou vaquer tranquillement à ses occupations.



Raison pour laquelle nous devons tout faire pour cultiver la paix et rien que la paix dans notre pays, afin de mériter cet héritage qui nous a été légué par nos valeureux devanciers, tous des érudits de l'Islam. Car vous n'êtes sans savoir que Saint-Louis est une grande ville de civilisation, où tous les vénérés de l'islam y ont séjourné et y ont laissé leur empreinte. Donc, il est important pour nous, de la jeune génération, de faire de sorte que ce legs soit bien préservé ", a dit Pape Ibrahima Faye.



Ainsi, il s’est félicité de l’apaisement du climat social du pays, avant d’encourager et de louer l'esprit d'ouverture du Président Macky Sall, pour avoir initié ce dialogue national qui a réuni, selon lui, tous ceux qui ont un intérêt commun pour le pays. Car, selon le Dg du FERA, " même si les idées peuvent être différentes à tout point de vue, le but final est de se retrouver pour le développement et l'émergence du Sénégal.



C'est pourquoi je loue le courage et la grandeur de ceux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État qui, à travers ce dialogue, à montré que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Raison pour laquelle le Président Macky Sall est en train de tout mettre en oeuvre, pour que le Sénégal retrouve sa quiétude d’antan ", s'est félicité le Dg du Fonds d'entretien des routes du Sénégal (FERA).











Adama Sall (Saint-Louis)