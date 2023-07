Tabaski 2023: Plus de 35 000 moutons invendus

Cette année, ce sont plusieurs dizaines de milliers de mourons qui n’ont pas été vendus, pour la Tabaski, informe iGFM.



«Le recensement a fait état d’environ 35 283 sujets comme reliquat, sur l’ensemble du territoire national, pour l’ensemble des 14 régions», a déclaré Dame Sow, le Directeur de l’Elevage qui faitsait le point. Il souligne que dans les détails, c’est au niveau des plus grands centres de consommation, comme la zone de Dakar, Saint Louis ou encore Ziguinchor, qu’on a les plus grands chiffres.



De son côté, Ismaila Sow, le président de la maison des éleveurs, appelle l’Etat à accompagner ses collègues. Car, il craint que ces derniers cèdent au découragement : «Si l’Etat peut nous accompagner, ce serait bien parce que je ne souhaiterais pas que les éleveurs soient découragés. Parce que si vous avez des invendus cette année, ça va se répercuter sur vos économies. Parce que certains ont fait des prêts à la banque, d’autres ont investi pour élever leurs moutons», dit-il.





