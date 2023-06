Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tabaski 2023 / Sécurité renforcée dans les points de vente de moutons : Antoine Félix Diome garantit la tranquillité des acheteurs Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2023 à 13:02 | | 0 commentaire(s)| L'année approchant de sa fin et les préparatifs pour la célébration de la fête de l'Aïd al-Adha battant leur plein, la sécurité des points de vente de moutons est devenue une préoccupation majeure pour les autorités sénégalaises. Dans cette optique, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a récemment annoncé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité dans ces lieux stratégiques.

Cette déclaration a été faite, lundi 26 juin 2023, lors d'une visite conjointe avec le Premier ministre, Amadou Bâ et le ministre en charge des Inondations, Issakha Diop, aux points de vente des petits ruminants de Dalifort, de Rufisque et du Stade Léopold Sédar Senghor.



Soulignant l'importance de la coordination entre l'administration territoriale et les forces de sécurité, le ministre Diome a assuré que ces mesures de sécurité ont été étendues à l'ensemble du territoire national.



« Les populations peuvent aller s’approvisionner en moutons dans les sites de vente, en toute sécurité », a rassuré le ministre.





