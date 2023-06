Tabaski: Le vendredi 30 juin 2023 déclaré jour pont et férié A travers un décret, le Président Macky Sall vient de déclarer le vendredi 30 juin jour pont et férié. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions et le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, lit-on.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2023 à 21:09 | | 0 commentaire(s)|





Ndèye Fatou Kébé