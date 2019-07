Tabaski: Les prix de l'oignon et de la pomme de terre connaissent une hausse

A dix jours de la Tabaski, le consommateur risque d’être rudement éprouvé. Alors que le mouton est déjà une hantise pour les chefs de familles, les prix de l’oignon et de la pomme de terre ont flambé.



D’après L’As qui donne l’information, le sac de 25 kilogrammes (oignons) est passé de 6000 à 7500 francs Cfa . Le sac de pommes de terre de 25 Kg passe à 8750 francs Cfa alors qu’il était de 6500, maximum. Pourtant le ministre du Commerce avait promis que les prix n’allaient pas bouger. C’est dire …

