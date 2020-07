Tabaski : Les salaires et pensions payés pour un montant de 76,943 milliards FCfa

Une grosse bouffée d’oxygène pour les fonctionnaires. Le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget de payer les pensions et les salaires pour permettre aux pères de famille de passer une belle fête de Tabaski.



En effet, rapporte L’As, les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo ont payé depuis hier les salaires du mois de juillet ainsi que les pensions pour un montant de 76,943 milliards Fcfa. En juin dernier pour la Korité, ils avaient anticipé également. Ce qui confirme la bonne tenue de nos finances malgré la covid-19.



