Tabaski : Ousmane Sonko présente ses vœux et répond à ses détracteurs… A l’occasion de la célébration de la Tabaski, Ousmane Sonko a présenté ses vœux au peuple sénégalais. Le leader du Pastef a également répondu à ceux qui critiquent son parti.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|

« Le projet de Pastef ne fait pas de distinction sur le plan religieux, ethnique, régionaliste ou confrérique. Non. Le projet de Pastef rassemble tous les Sénégalais. Chaque sénégalais y a sa place. Que chaque personne croit en ce qu’il croit. Ce qui nous rassemble, c’est le Sénégal. Aucun citoyen n’a plus de devoirs ou de droits qu’un autre. C’est pourquoi Pastef ne compte pas sur l’instrumentalisation des sensibilités pour accéder au pouvoir. Nous ne faisons pas partie de ceux qui utilisent l’appartenance religion ou confrérique pour accéder au pouvoir. Non.



Le programme de Pastef est assis sur la volonté d’éradiquer la mauvaise gestion, de faire en sorte que la collectivité puisse jouir démocratiquement des richesses publiques. Que la corruption, la mal gouvernance, le clientélisme soient bannis. Que la démocratie soit enracinée et libérer nos pays. C’est cela notre programme. C’est pourquoi notre projet dépasse ceux qui essaient de nous combattre parce qu’ils ne comprennent pas. Mais les sénégalais, eux, nous comprennent de plus en plus».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos