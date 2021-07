Tabaski à Kolda: Mame Boye Diao fait un don de 300 moutons à des familles nécessiteuses Le Directeur des Domaines a offert 300 moutons à des familles démunies du département de Kolda. Soit un montant de 20 millions FCfa déboursés par ce responsable politique de l’Apr, pour aider des ménages besogneux à fêter l’Aïd El Kébir dans la joie.

La cérémonie de remise de ces bêtes a eu lieu au quartier Usine Coton de la commune de Kolda, le dimanche 18 juillet 2021.



«La joie est immense» chez Mamadou Diang Barry de Gadapara, qui soutient que Mame Boye Diao vient de lui ôter une grosse épine du pied en recevant cet appui. Car, dit-il, cette année la spéculation sur le mouton est tellement forte que sa bourse ne lui permet pas d’aller au niveau du point de vente pour en acheter.



Sur un autre registre, l’augmentation des cas de coronavirus notée ces deniers temps, s’est invitée à la cérémonie. Mame Boye Diao, par la voix du responsable départemental de sa sensibilité politique, invite les populations au respect des mesures-barrières et à se faire vacciner en masse, afin de « lutter efficacement contre cette pandémie qui continue de ruiner notre économie et d’emporter des âmes ».













