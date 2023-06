Tabaski à Yoff Diamalaye : L’imam Mame Libasse Lahi appelle les fidèles à éviter la violence Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juin 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

À Diamalaye (Yoff), l’imam Mame Libasse Lahi a dirigé, ce 29 juin, la prière de l’Eid al Adha ou Tabaski. Son sermon s’est essentiellement axé sur un rappel des enseignements et recommandations du Prophète Mouhamed (Psl). Le religieux a profité de la prière pour inviter les populations, notamment les fidèles, à la retenue dans ce […] À Diamalaye (Yoff), l’imam Mame Libasse Lahi a dirigé, ce 29 juin, la prière de l’Eid al Adha ou Tabaski. Son sermon s’est essentiellement axé sur un rappel des enseignements et recommandations du Prophète Mouhamed (Psl).

Le religieux a profité de la prière pour inviter les populations, notamment les fidèles, à la retenue dans ce contexte marqué par des troubles politiques. L’imam a appelé chaque musulman à mesurer le sens de sa responsabilité dans ce qui est en train de passer au Sénégal.

« Nañu moytu fitna (faisons attention à la violence) », a-t-il confié en insistant sur un retour aux enseignements édictés par le Prophète (Psl) dans de tels contextes.

« Évitons d’entrer dans des considérations négatives, de casser les biens appartenant à autrui, de verser le sang. Je vous invite également à ne pas verser dans la violence et de prier pour une paix durable », a exhorté l’imam Mame Libasse Lahi.



