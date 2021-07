Tabaski à la mosquée Masalikoul Jinane : Mbackiyou Faye se réjouit de la réussite de l'organisation La fête de Tabaski a été célébrée ce mercredi à Masalikoul Jinane. Les mesures barrières ont été respectées dans la mosquée Masalikoul Jinane. Mbackiyou Faye, le sentant du Khalife général des mourides s’est réjouit de la réussite de l'organisation

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021

Beaucoup de fidèles musulmans sont venus accomplir leur devoir. Ils ont montré leur joie de prier dans cette belle mosquée avec sa bonne organisation. Les fidèles apprécient cette prise de responsabilité des uns et des autres et appellent à plus de courage pour lutter contre la pandémie.



Mbackiyou Faye, Le représentant du Khalife général des mourides à Dakar, est revenu sur le respect des mesures barrières dans la mosquée Massalikoul Jinane. Il soutient que les fidèles mourides ont respecté le "ndigeul". Il se réjouit de la réussite de l'organisation.



Revenant sur la lutte contre la pandémie Covid-19, Mbackiyou Faye soutient que la population ne doit pas avoir peur, car ces vaccins ne sont pas dangereux. Selon lui, toute la communauté scientifique ne peut pas être dans l’erreur…..



