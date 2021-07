Tabaski et Coronavirus: 3969 cas et 32 décès en 10 jours, une marinade pimentée à portée de... Avec trois mille neuf cent soixante neuf (3969) cas de Covid et trente deux (32) décès en dix (10) jours, les populations ne semblent pas encore prendre conscience de la gravité de la situation. Surtout en ces préparatifs de Tabaski où le rush va être considérable.

Une chaîne de contamination plus dynamique avec l'irruption d'un variant qui élargit la cible des proies du virus, c'est la psychose totale en cette veille de Tabaski où les populations ont plutôt la tête au sacrifice rituel et au festin, se dit Kritik.



La crainte que les mouvements de populations explosent le rythme de contamination est bien réelle, alors que le dispositif médical, à bout de souffle, traîne un manque de vaccins qui risque davantage d'exposer ces mêmes populations.



Un cocktail plus qu'explosif, pour ne pas dire une marinade pimentée, qui remet le virus au centre de toutes les attentions.

