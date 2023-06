Table ronde Fmi-Bank Al-Maghrib : Le gouverneur de la Bceao évoque les progrès de l’inclusion financière dans l’Uemoa

Lors de cette table ronde, ajoute la même source, le Gouverneur a pris part à un panel consacré à un débat politique de haut niveau sur le thème « Où en sommes-nous et où allons-nous ? ».



Le Gouverneur de la Bceao a participé à ce débat aux côtés de la Directrice générale du Fmi, du Gouverneur de Bank Al-Maghrib et du Directeur général du Fonds monétaire arabe. Les discussions ont essentiellement porté sur le potentiel inclusif des monnaies numériques de banque centrale (MNBC), les conditions de réussite et la nécessité d'une coopération tant au niveau régional que mondial.



L’intervention du Gouverneur, précise-t-on, a porté sur les progrès de l'inclusion financière des populations de l’Uemoa sur la période 2011-2022 et le potentiel d’une monnaie numérique de Banque centrale pour relever les défis persistants.



Relevant le passage du taux d’accès des usagers de plus de 15 ans aux comptes bancaires et de monnaie électronique de 30% à 80% sur la période susvisée, il a souligné la persistance de l’utilisation des billets de banque, de l’exclusion financière des femmes et des jeunes ainsi que l'inefficience des transferts de fonds transfrontaliers.



Face à ces trois défis, le Gouverneur de la Bceao a mis en évidence trois objectifs essentiels pouvant être assignés aux monnaies numériques de banque centrale au sein de l’Uemoa.



Premièrement, les Mnbc représentant une créance sur les instituts d’émission, accéléreraient l'inclusion financière en inspirant davantage confiance aux populations.



Deuxièmement, elles pourraient contribuer à réduire la circulation des pièces et billets de banque qui représente encore 25% de la masse monétaire, engendrant ainsi des coûts élevés.



Troisièmement, à la faveur de la réduction des délais de traitement et des intermédiaires, les processus de paiement adossés à la Mnbc pourraient faciliter et renforcer les paiements transfrontaliers au sein de la Cedeao et à l’échelle de l’Afrique.



«La participation du Gouverneur à cet évènement démontre l'engagement continu de la Bceao en faveur de l'innovation et de la modernisation du secteur financier », souligne la note.



Adou FAYE

