Taf-Taf / Waly Ballago Seck avec des aspirations surdimensionnées, magnifie son père, Thione Seck

Wally Ballago, chanteur-compositeur est un homme multidimensionnel qui aime faire des Live. Sur scène, il allie musique et danse. Dans son morceau Taxi-love, il expose son amour aux taximen et par ricochet des amis.



L’artiste, ayant la volonté de servir d’exemple à la jeune génération, ne voulait pas faire comme tout le monde. Simple et très modeste dans ses approches, il fait la différence entre la maison et la scène de musique.



Côté famille, il la rend plus large en y intégrant les amis. D’après lui, personne ne peut tirer de sa famille, les amis positifs. Wally, décidé à vivre heureux, magnifie son amour pour son père qui s’est battu sa famille et pour le Sénégal.