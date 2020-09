Taf-taf: Avec sa musique, Jahman Xpress reconcilie des couples séparés

Jahman Xpress, natif de Diourbel, artiste-rappeur fait une musique très expressive, vivante. Il dit préférer sa femme à son meilleur ami. A travers son titre “Sékouniou Bayanté”, il a reconcilié nombre de personnes qui étaient au bord d’une séparation.



Certains d’entre eux, ont fini par se retrouver et être finalement, en couple.



Jahman Xpress exprime sa préférence pour les lyrismes et reste contre l'utilisation de certains mots par le jeunesse. Alors qu’on est dans un pays en construction.



Donc, il exhorte les gens à utiliser des mots plus subtils pour dire les choses.