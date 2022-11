Talibé « tué » puis enterré à Thiès: Les aveux glaçants de son camarade incriminé : "J’ai creusé une tombe avant de..."

Ndouffouck est sous le choc ! Un élève du Dahra de la localité aurait tué puis enterré clandestinement son collègue, dans la nuit du dimanche.



Ayant reçu une information relative à la découverte d’un corps sans vie inhumé à côté d’une mosquée, les éléments du commissariat central ont rappliqué dare-dare sur les lieux indiqués. Après constatation, les limiers ont ouvert une enquête. Ce qui a abouti à l’arrestation du présumé meurtrier.



Interrogé, le mis en cause a retracé le film dans le moindre détail. « J’ai administré deux coups de cravache à M. Samb pour le contraindre à venir apprendre ses leçons. Mais j’ai constaté qu’il a rendu l’âme lorsque je suis revenu l’appeler pour le dîner » avoue-t-il.



Comment le talibé incriminé a inhumé son camarade



Après avoir constaté le drame, le talibé incriminé a acheminé, en catimini, le corps sans vie non loin d’une mosquée située dans ce même quartier. Le jeune de 11 ans est retourné, dit-il, au niveau de leur internat ( daara) pour chercher une pelle.

Avec Metro Dakar



» J’ai creusé une tombe avant d’attacher les deux mains ainsi que les pieds de M. Samb. Puis, j’ai procédé à l’enterrement de la dépouille avant de rentrer dans la plus grande discrétion » explique le présumé meurtrier qui aurait effectué la prière mortuaire pour son défunt camarade de daara.



L’affaire s’est ébruitée lorsqu’une personne a aperçu la jambe du défunt qui affleurait. Le talibé incriminé est retenu au commissariat central de Thiès, en attendant les résultats de l’autopsie.



Le corps M. S âgé de 6 ans a été exhumé et déposé à la morgue de l’hôpital pour autopsie.