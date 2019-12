Talibés enchaînés à Ndiagne : le verdict attendu demain, une délégation de Serigne Mountakha à Louga Alors que l’on attend le verdict du procès du marabout Cheikhouna Guèye, arrêté dans l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne, avec 5 autres personnes, une délégation du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, conduite par Serigne Mame Mor Mbacké était à Louga, hier lundi, pour apaiser la tension après les incidents notés lors du l’audience au tribunal de Louga.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 08:04 | | 0 commentaire(s)|

« Serigne Mountakha demande aux talibés mourides de respecter le verdict de la justice. Il vous demande de l'écouter et de ne pas verser dans la violence. C’est un homme de paix et il gère le dossier, il s’est entretenu avec les autorités compétentes et vous demande de le laisser s'occuper de cette affaire", a, en effet, indiqué Serigne Mouhamadane Mbacké, dans des propos relayés par la RFM.

