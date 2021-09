Tamba 8 362 inscrits, «sans rejet ni contentieux» : Sidiki Kaba salue «la mobilisation exceptionnelle» des populations Les opérations d’enrôlement se sont déroulées sans heurts à Tambacounda. A la clôture des inscriptions, il a été noté que 8 362 personnes se sont inscrites dans le département, 4 845 dans la commune et 3 517 dans les 8 autres communes. Dans une note parvenue au Quotidien, le délégué régional de Tamba pour la majorité présidentielle relève qu’«il n’y a pas eu de cas de rejet ni de contentieux», même s’il y a eu «2 changements de statut».

Sidiki Kaba souligne que «les brillants résultats du département sont une victoire collective de la coalition Bby et de la majorité présidentielle». Il a salué «la mobilisation exceptionnelle des dynamiques jeunes, des vaillantes femmes et de toutes les populations de Tambacounda».



Candidat déclaré à la mairie de Tamba, il a également exhorté «tous les leaders de la coalition Bby et de la majorité présidentielle à l’unité, conformément aux recommandations» du Président Macky Sall, afin de «gagner triomphalement» les élections locales du 23 janvier 2022.

