Tamba :Grâce au soutien du Corps de la Paix des USA un GIE met en place la première unité de fabrication d'aliments pour volailles Trois générations de bénévoles de développement économique communautaire Peace Corps, travaillant avec 31 membres d'un groupe d'intérêt économique local, ont soutenu la mise en place de la première unité de fabrication d'aliments pour volailles à Tambaccounda dans le cadre de l'Initiative de sécurité alimentaire du PC/Sénégal financée par Feed the Future.

Pour la première fois, il y a une source d'aliments pour volailles à Tambacounda. Cette innovation a vu le jour grâce à une subvention Feed the Future , au dévouement de 31 membres d'un groupement d'intérêt économique local appelé Rural Entreprise et aux efforts inlassables de trois volontaires du Peace Corps.



Tambacounda Aliments Oriental est opérationnel après plusieurs années de développement organisationnel et de produits, ainsi qu'une longue attente pour l'approbation réglementaire du gouvernement. Le projet est né de l'observation que les seules sources d'aliments pour volaille étaient éloignées dans la capitale sénégalaise, Dakar, et qu'un élément important du résultat net de tout producteur de volaille était le coût du transport des aliments sur de longues distances.



Au départ, le projet cherchait à atteindre trois objectifs : fournir une source d'alimentation centralisée et moins chère aux producteurs de Tambacounda et des régions environnantes ; augmenter la disponibilité de volaille et de sous-produits de qualité (par exemple, les œufs); et fournir des emplois et des revenus aux membres de Rural Entreprise



Ces objectifs concordaient parfaitement avec ceux du programme Feed the Future de l'USAID, qui vise à promouvoir les trois piliers de la sécurité alimentaire (disponibilité, accès et utilisation des aliments), ce qui en fait un bénéficiaire idéal des subventions. En attendant le long processus d'obtention de l'approbation du gouvernement, le bénévole en développement économique communautaire Ethan, qui a hérité du projet des bénévoles de retour Kelly et Jenn, s'est concentré sur le renforcement des capacités organisationnelles et la formation des membres de l'Entreprise rurale sur les bonnes pratiques commerciales et l'industrie de la volaille . Les sujets de formation comprenaient le marketing, la comptabilité, la santé et la sécurité.



Une fois le projet approuvé, le groupe a pu se lancer dans la production à grande échelle, en lançant un dépôt de stock et un point de vente. Plusieurs médias , dont la presse écrite, la radio et en ligne , ont couvert l'inauguration, présentant avec succès la marque au public



En raison de l'approvisionnement local en matières premières, du développement continu des produits et d'un modèle qui donne la priorité à la création d'emplois, cette entreprise est positionnée pour être une force économique forte au sein de la communauté, de la région et du marché national de la production d'aliments pour volaille.



À l'échelle communautaire, l'entreprise offre directement à plus d'une trentaine de personnes un emploi durable et une formation en affaires. En outre, la connaissance accrue de l'industrie de la volaille permet une plus grande capacité de développement commercial des sous-produits par les membres du groupe.



Au niveau régional, l'impact se fait sentir comme une augmentation de la sécurité alimentaire et des avantages nutritionnels sans augmentation du coût de la vie pour le consommateur final. Enfin, au niveau national, la mise en place d'une filière locale



