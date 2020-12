Tamba: Le conseil départemental vote son budget 2021 et l’oriente vers l’éducation, la santé et l'Action sociale

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Décembre 2020 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

Le conseil départemental de Tambacounda s’est réuni en session de vote du budget pour la gestion 2021. Un budget qui s’équilibre en recettes et dépenses à 509 millions de francs Cfa contre 385.823.118 de francs Cfa pour la gestion 2020. Soit une augmentation en valeur relative de 32%.



Ce budget prévisionnel a été voté à l’unanimité par les conseillers présents ce samedi 5 décembre 2020 à la salle de délibération de l’institution. « Il traduit notre ambition de participer plus fortement à l’amélioration des conditions de vie des populations », explique Alassane Sina Cissokho, Président du conseil Départemental de Tambacounda, en présence de madame Mame Coumba Ndiaye Diouf, cheffe du service départemental du développement local, représentante du Préfet du département.



Le Président Alassane Sina Cissokho de préciser que ce budget est exclusivement orienté vers deux domaines. Il s’agit d’intervenir davantage pour développer le secteur de l’éducation mais aussi celui de la santé, même s’il reconnaît l’importance des autres secteurs d’activités. « Nous allons fortement appuyer cette année, l’éducation et la santé sans oublier l’action sociale. Il s’agira donc en cette année 2021, d’améliorer et de massifier nos interventions particulièrement dans les secteurs sociaux », confie le PCD Sina Cissokho.



Et pour améliorer considérablement les conditions d’enseignement-apprentissage dans les établissements scolaires, il est prévu d’investir dans le chapitre Education-Jeunesse-Culture-Sport, plus de 51 millions de francs Cfa contre 49 millions en 2020.



Sina Cissokho de préciser toutefois que c’est n’est qu’un projet de budget qui prend en compte les ambitions du conseil départemental de Tambacounda, qui se lance pour améliorer sensiblement les indicateurs de développement du département.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos