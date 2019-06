Tambacounda : 18 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation incinérées

Le Service régional du commerce de Tambacounda a incinéré 18 tonnes de produits alimentaires périmés, impropres à la consommation. Ladite quantité est estimée à 20 millions FCfa. « Les produits impropres à la consommation ont été saisis dans le cadre d’opérations, menées depuis deux ans.



Il s’agit de lait, de boissons sucrées, de bouillons, de crevettes, de vinaigre et des produits pharmaceutiques», explique le chef de service, Bakary Ndiaye.



D’après lui, le reste des produits est composé d’anti-moustiquaires, de serviettes hygiéniques et de produits cosmétiques. « Les produits retirés du marché ont atteint leur date de péremption ou alors n’avaient pas d’autorisation légale. C’est le cas des produits pharmaceutiques», relève le gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé.



Suite à cette incinération, les autorités régionales, s’inscrivant dans une logique de symboliser leur attachement aux populations ont promis de densifier la lutte contre la circulation des produits périmés. Et même, une grande partie de ces produits sera retirée du marché.

Leral



