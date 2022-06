Tambacounda : 4 personnes tuées dans un accident de la route

C’est l’émoi et la consternation à Koussanar, où 4 personnes ont perdu la vie dans un terrible accident impliquant lundi, un véhicule particulier de type 4X4 et un camion en panne, stationné aux abords de la route. Sur le coup, les deux apprentis du camion et les deux chauffeurs des voitures accidentées ont perdu la vie.



Selon Tambaactu, qui donne la nouvelle, les 4 dépouilles ont été acheminées à la morgue de l’hôpital régional de Tambacounda. Un énième accident qui remet au goût du jour la lancinante question de l’insécurité routière. Le stationnement anarchique des camions et l’occupation de la voie publique sont des facteurs qui peuvent favoriser des accidents déjà très fréquents à Koussanar.

leSoleil