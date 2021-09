Tambacounda/ Après avoir tranché le doigt d'un jeune: Un kankourang envoyé en prison

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Un kankourang qui a tranché le doigt d'un jeune à l'aide de son coupe-coupe a été arrêté par la gendarmerie de Tambacounda.



D’après L'Observateur, les faits remontent au 28 août dernier au quartier Saré Guilel.



Ainsi, le mythique kankourang, M. Sarr, placé sous mandat de dépôt, sera jugé le 8 septembre prochain pour coups et blessures volontaires.



Et, l'organisatrice des festivités, Bernadette Diouma Mané a été également arrêtée pour manifestation non autorisée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos