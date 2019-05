Tambacounda: Bineta Camara toujours pas inhumée, le Directeur de la Police nationale annoncé sur place Bineta Camara, la fille du Directeur de l’Agence de développement local (Adl), Malal Camara, violée et tuée dans le domicile familial dans la nuit du samedi à dimanche, n’a toujours pas été inhumée. La famille attend toujours l’autorisation du procureur pour enterrer la défunte, selon la RFM. Les interrogatoires du principal suspect, le vigile Malick Diop, alias Ako, se poursuivent au commissariat de Tambacounda. En plus de la police scientifique déjà dépêchée sur place, le Directeur de la Police nationale serait également attendu à Tambacounda, souligne la même source.

