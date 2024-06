Tambacounda : Décès en prison d’un des manifestants de Niéniekho

Un des manifestants de Niéniekho, dans la commune de Sadatou, département de Bakel, est décédé, ce mardi, à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda, à quelques heures du verdict de son procès. Ce mercredi 26 juin 2024, le Tribunal de grande instance les a condamnés à 2 ans avec sursis, annonçant l’extinction de l’action publique pour Mamoudou Kanouté, rapporte "Bes Bi".



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du décès de ce vieux de 60 ans, dont la dépouille était encore dans la journée, à la morgue de l’hôpital régional pour les besoins de l’autopsie.



Le défunt a été arrêté au début du mois de juin par la gendarmerie, ainsi que d’autres personnes, suite à l’attaque de la délégation de l’adjoint au Préfet de Bakel. En conférence de presse, mardi, la famille a demandé l’ouverture d’une enquête et précisé que la victime était bien portante au moment de son arrestation.