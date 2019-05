Tambacounda : Grâcié le 4 avril, il retourne en prison pour vol

Alassane Bâ, 44 ans, originaire de Ziguinchor fait partie des détenus qui ont été grâciés le 4 avril dernier, par le président de la République Macky Sall à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance.



Une chance pour de réintégration qu’il n’a pas saisie puisqu’il est retourné en prison le 20 avril dernier. Il a été arrêté pour vol dans une maison sise au quartier Gouye de Tambacouda.



« Monsieur le Procureur, c’est vrai que je suis entré dans cette maison, vers 4 heures du matin où j’ai volé des chaussures, deux pochettes remplis d’argent. Je reconnais également que j’ai été arrêté et condamné à 2 ans pour trafic de drogue, avant d’être transféré à Tambacounda où j’ai bénéficié d’une grâce, le 3 avril, après 21 mois de détention. Seulement, voulant rentrer sur Ziguinchor et sans le sou, j’ai mûri ce vol », a-t-il confessé hier, lors de son procès au tribunal de Grande instance de Tambacounda.



Le procureur Demba Traoré requis 2 ans de prison ferme contre lui, le taxant d’ennemi de la société. Dans son délibéré, le tribunal l’a condamné à 2 ans dont 1 an ferme. Les parties civiles se sont désistées, selon L’Observateur.

