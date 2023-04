Tambacounda : Incinération de produits impropres à la consommation

Le service régional du Commerce de Tambacounda a procédé jeudi, à l’incinération d’un important lot de produits alimentaires impropres à la consommation et non alimentaires, d’une valeur estimée à plus 26 millions de francs Cfa.



‘’ Depuis un certain temps, nous étions en train de retirer du circuit de distribution, des produits qui sont impropres à la consommation ’’, a indiqué le chef du service régional du Commerce, Aliou Badara Seck.



D'après "L'As", il a expliqué que les produits incinérés sont essentiellement constitués ‘’ de laits, de boissons, de cigarettes de contrebande en grande quantité, de beurre, des médicaments pharmaceutiques et frauduleux, des bouillons, dans une moindre proportion ’’. ‘’ Ces produits ont été saisis lors des opérations coup de poing au niveau des zones rurales et en collaboration avec les forces de défense et de sécurité (police, armée et gendarmerie) ’’. " Ils ont fait , un travail remarquable, permettant d’avoir des résultats satisfaisants sur la saisie des produits impropres à la consommation ’’, a admis M. Seck. ‘’ La cigarette , précise-t-il, représente plus 15 millions de francs Cfa des prises et tous ces produits ont été saisis principalement, dans les départements de Tambacounda, de Koumpentoum et de Goudiry. ’’



Le chef du service régional a précisé qu’’’ une bonne partie de ces produits a été saisie du commerce de détail, sur les axes routiers et dans les marchés hebdomadaires où , poursuit-il, l’essentiel des produits de contrebande sont pris ’’.