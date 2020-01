Tambacounda : L'OCRTIS arrête des trafiquants de drogue dont une vieille de 62 ans

Incroyable mais vrai ! Les policiers de l’Ocrtis de Tambacounda ont entrepris une traque des trafiquants de drogue dans la cité religieuse de Médina Gounass (département de Vélingara).



Au cours d'une opération, ils ont mis la main sur quatre grands dealers dont une vieille dame de 62 ans. Pour ce qui est des autres, il s’agit d’Amadou Kandé alias Sakoudji, âgé de 35 ans, d’Abdoulaye Sow, âgé de 25 ans, Alassane Bâ, âgé de 23 ans et la dame Sounté Souaré, âgée de 62 ans, tous établis au village de Temento, rapportent nos confrères du journal L’Observateur.



La même source précise qu’ils ont été déférés lundi dernier au parquet de Kolda, pour détention et trafic de chanvre indien contre la dame et ses deux lieutenants, Abdoulaye Sow et Alassane Bâ ; détention et trafic de drogue, détention d’arme de guerre sans autorisation contre Amadou Kandé alias Sakoudji.

