Tambacounda : La Chambre criminelle a rendu son jugement dans 11 affaires Hier, la Chambre criminelle a délibéré dans les 11 affaires inscrites au rôle d’audience de sa dernière session. Dans l’affaire de viol et de pédophilie commis par une personne ayant autorité sur la victime, l’oncle a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2023 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

La dernière session de la Chambre criminelle de l’année 2022, a livré ses délibérations, hier, au Tribunal de Grande Instance de Tambacounda. L’une des 11 affaires inscrites au rôle concernait le sieur Amadou Nguette. Il a été reconnu coupable de viol et de pédophilie sur sa nièce âgée de 14 ans. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Cette peine entraîne la dégradation civique de l’inculpé et ce dernier est en état d’interdiction légale pendant toute la durée de sa peine.



Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile d’Abdoulaye Dia Sy, civilement responsable de la victime A. Sy et a donné acte de ce qu’il ne réclame pas de dommages et intérêts. Pour rappel, dans cette affaire, le père de la victime, M. Sy, avait confié sa fille A. Sy, âgée de 14 ans, à son oncle maternel, Amadou Nguette alias ‘’Bamba’’.



Ce dernier devait amener sa nièce se faire soigner au village par sa maman. Quelques temps après, le père de la victime reçut un coup de téléphone l’informant que sa fille était en état de grossesse. Il décida alors de porter plainte contre le petit ami de sa fille, puisque cette dernière le présentait comme l’auteur de sa grossesse. Une enquête fut ouverte à cet effet.



Au cours de celle-ci, les gendarmes reçurent l’information selon laquelle la victime entretenait des relations douteuses avec son oncle maternel, Bamba. Interrogée une seconde fois,la victime soutenait, cette fois-ci, que c’est l’oncle qui l’avait violée à plusieurs reprises et de ses assauts répétés, elle avait contracté une grossesse. Elle ajoutait qu’elle avait été contrainte par ce dernier d’accuser son petit ami.



Devant la barre, la victime confirmait ses déclarations. Le prévenu, lui, reconnaissait avoir couché à plusieurs reprises avec la jeune fille, mais soutenait qu’elle était consentante. Il ajoutait que c’est elle qui lui faisait des avances et venait nuitamment dans sa chambre.



Dans sa plaidoirie, le parquetier avait requis une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans contre l’oncle. Il a été suivi, puisqu’Amadou Nguette alias ‘’Bamba’’, a été reconnu coupable par le juge. Le maitre des poursuites déclare que la procédure est régulière en la forme et dans le fond.















Enquête

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook