Tambacounda : La Douane saisit 97 plaquettes de chanvre indien d'une valeur de 11 millions FCFA La station des Douanes de Dialocoro (Tambacounda) a réussi une grosse prise. Elle a saisi 97 plaquettes de chanvre indien. L'annonce a été faite selon l'Agence de presse sénégalaise reprise par "Les Echos", par le Bureau de communication de la Subdivision des Douanes de Tambacounda. Le chanvre indien était contenu dans 97 plaquettes de 2kg, chacune, et une autre de 1,5 kg.

Mercredi 8 Mai 2019

La valeur de cette saisie est estimée à plus de 11 millions de FCFA, selon le communiqué des Douanes. "Cette drogue a été soigneusement, cachée au niveau du plafond aménagé d'un mini bus conduit par un Guinéen, qui dit ignorer que c'est de la drogue qu'il transportait", précise le Bureau de communication de la Subdivision des Douanes de Tambacounda.



Lequel indique que le convoyeur de nationalité sierra-léonaise, a été arrêté par les éléments de la Douane.

