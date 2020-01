Tambacounda : La Police a saisi 234 kg de chanvre indien, une kalachnikov et deux camions

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 18:00

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) vient d’opérer une saisie de 234 kilogrammes de chanvres indiens à Tambacounda.



En effet, renseigne le bureau des relations publiques de la police, du10 janvier au 20 janvier 2020, la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda a effectué une saisie de 234 kilogrammes de chanvre indien, d’une arme de type kalachnikov, d’une motocyclette, et de deux camions immatriculés au Mali, usités pour le transport.



Quatre individus ont été interpellés au cours de ces opérations et seront déférés au Parquet au terme de leur garde à vue.

