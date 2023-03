Tambacounda / Le poste de santé de Dialiguel sans personnel soignant : Les habitants évacuent des malades au Mali Dialiguel est situé dans la commune de Bélé, dans le département de Bakel. Dans cette contrée du pays, un poste de santé y a été construit par les émigrés. Seulement, depuis 9 mois, la structure sanitaire est fermée, faute d’infirmiers et de sages-femmes, indique Idrissa Soumaré, habitant de ce village de plus de 1 000 âmes.

« Nous avons un poste de santé flambant neuf mais sans agents de santé pour répondre aux préoccupations des populations. Nous sommes obligés de nous rendre au Mali pour nous soigner. Pendant la saison des pluies, nous empruntons des pirogues pour traverser le fleuve, avec tous les risques que cela comporte pour évacuer nos malades », a-t-il déploré.



Devant cette pénible situation, les populations de Dialiguel demandent au ministère de la Santé et de l’Action sociale, de leur affecter des personnels de santé qualifiés.



« Nous voulons nous soigner chez nous. Les autorités n’ont toujours pas donné suite à notre doléance depuis des années », fustige M. Soumaré.



Il faut souligner qu’en plus du problème de santé, le village de Dialiguel est très enclavé. L’approvisionnement en eau est également un casse-tête, selon les habitants, qui estiment qu’il est temps que les programmes Puma et Pudc interviennent dans leur zone.













Bes Bi



